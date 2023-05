Dvě slova jako klíč: David Švehlík mezi Mentawajci

Český spisovatel jezdí do lokality ležící sto šedesát kilometrů jihozápadně od indonéské Sumatry už pětadvacet let. Napsal o ní několik knih.

Celý štáb včetně herců Davida Švehlík a Ivana Fraňka bydlel v jedné velké umě (domě - pozn. red.) spolu s asi dvaceti členy mentawajského kmene. „Na toaletu jsme chodili do džungle, jak jinak. To se samozřejmě s vědomím, že na každé větvi visí jedovatý had, vykonává velmi těžko. Později jsme ale chodili na záchod i uprostřed noci, tak ostřílení jsme byli,“ upřesnil režisér.