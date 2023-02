Dohazovači v 21. století? Recept na trvalou lásku

„Domluvené nebo ‚asistované‘ sňatky představují ve Velké Británii i po celém světě velký byznys,“ říká Jemima Khanová, scenáristka britské romantické komedie Láska podle plánu, která dnes vstupuje do českých kin.

„Odhaduje se, že asi 55 procent sňatků na světě je domluvených. V Pákistánu toto číslo dosahuje 85 procent a v Indii 90 procent,“ dodává autorka, která sama prožila se svým mužem v Pákistánu deset let a podle svých slov poznala tuto zemi a kulturu docela jinak, než jak je západní civilizace zvyklá ji vnímat.

Pro Zoe je to nepředstavitelné rozhodnutí, ale zároveň skvělý námět na dokument, a tak se vydává s Kazimem na cestu. S kamerou ho doprovází od setkání s dohazovačem, přes online schůzky a rodinné návštěvy po internetu, až po cestu do pákistánského Láhauru na velkolepou exotickou svatbu s domluvenou nevěstou.

„Za dobu, co jsem v Pákistánu žila, jsem se stala svědkem mnoha domluvených manželství, která byla nakonec úspěšná. Možná jsem byla dokonce požádána, abych jich pár sama domluvila,“ říká Khanová a vysvětluje: „Podle mých pákistánských přátel se celoživotní láska zakládá na filozofii ‚nechat probublat, potom vařit‘.“

Představitelka Zoiny matky Cath Emma Thompsonová míní, že se z filmu stala neuvěřitelně vtipná a vřelá komedie. „Má hodně co říct k rodině, sexu a manželství. Pojednává nejen o domluveném sňatku, ale také o setkávání kultur a o tom, jak se jeden druhému můžeme stát rodinou. O tom, že rodina může vypadat různě, někdy ne úplně tak, jak by člověk očekával.“

O své postavě říká, že je to rozvedená dáma, která nese s nelibostí, že její jediná dcera je dokumentaristka. „Byla by radši, kdyby se usadila s místním přátelským veterinářem a začala rodit děti, o které by Cath mohla pečovat stejně svědomitě jako o svého psa Barneyho.“