Filmy, jak je známe, končí, říká režisér Rajko Grlić

Ovlivnila vás nějak česká filmová kultura? Ovlivnilo mě všechno. Režiséři, literatura, hudba, celá kultura a hlavně divadlo. Praha měla fantastická divadla. Chodil jsem Na zábradlí a do Divadla na Vinohradech. Bylo tam hodně undergroundu a ovlivnilo to celou generaci režisérů.

Každý, kdo dělá filmy nebo píše knížky, žije v příbězích. Natáčení filmu je pro mne kus života, jeho tvorba trvá tři až čtyři roky. Nikdy se ale na své filmy znovu nedívám a nic bych na nich tedy nezměnil. Co se stalo, stalo se, člověk se nemůže vrátit zpátky. K těžkým věcem v životě patří i pocit, že nevíme, jestli bychom se jim neměli zasmát. Je to taková životní ironie.

Ne. Člověk, který chce předat jednu myšlenku, ji může napsat. Film je komplikovanější. Jde o to, aby divák na plátně uviděl nějakou spojitost se svým životem, aby v sobě otevřel něco, co jinak neviděl. Výsledkem je dobře fungující trojúhelník tvůrce filmu, film a divák.

Změnily se oproti předchozím desetiletím podmínky pro natáčení? Kvůli nedostatku peněz je to teď mnohem těžší. Bez spolupráce s ostatními státy by to nešlo. Na jednom filmu musejí spolupracovat tři až čtyři země, ale tak je to všude v Evropě.