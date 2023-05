Filmové premiéry: Život pro samouky, Noc 12., Myška Pattie: Na vlnách dobrodružství, Katedrála, Předtím, nyní, poté, Hypnotik a Slon

Klářino manželství ze dne na den skončí a ona se znovu ocitne v nepředvídatelném světě randění a seznamovacích trapasů. Do toho vychovává dvě dcery, snaží se přežít životní styl své excentrické mámy, a navíc jí začne radit úžasná vztahová koučka a influencerka.

Pro policejního vyšetřovatele Yohana se stala vražda Clary případem, který zůstává nevyřešený a který jej pronásleduje. To, co začíná důkladným vyšetřováním života oběti, se brzy změní v posedlost. Jeden výslech stíhá druhý, o podezřelé není nouze a Yohan má stále více pochybností. Jistá je jen jedna věc, zločin se stal v noci na dvanáctého.

V roce 1961 se 28letý Justo Gallego rozhodl, že na předměstí Madridu postaví katedrálu. Příštích 60 let svého života věnoval veškerý svůj čas a energii její stavbě. Zatímco ho všichni považovali za blázna, Justo proměnil výstřední nápad ve skutečnost a vlastnoručně vybudoval katedrálu velikou jako Sagrada Família. Bez architektonického vzdělání se tak zapsal do dějin Španělska, kde grandiózní stavba vytvořená z recyklovaných materiálů stojí.

Nana, něžná a krásná mladá žena, je těžce zasažena politickými událostmi. Její manžel byl unesen a odvezen do pralesa. Přestože se jí podařilo uprchnout před vůdcem gangu, který ji chtěl přinutit, aby si ho vzala, tento incident stál jejího otce život a ji přivedl do chudoby. O několik let později žije v pohodlí jako druhá manželka bohatého sundanského muže a má služebnou, která jí pomáhá přizpůsobit se novému prostředí. Ve snech se jí však znovu vynořuje její minulost.