Filmové premiéry: Den díkůvzdání, Tajemství a smysl života, Napoleon a kupa francouzských filmů

Festival nabídne předpremiérová uvedení, soutěžní sekci, krátké filmy a připomene tvorbu Jean-Luca Godarda a Justine Trietové. V Praze se na francouzské filmy můžete vydat od 23. do 29. listopadu do Kina 35 Francouzského institutu, do Lucerny, Světozoru a Edison Filmhubu. Proběhne také v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové a Ostravě.