OneRepublic na Colours of Ostrava v roli příjemných i potřebných

Ta přišla před jednadvacátou hodinou, kdy pořadatelé oznámili, že ve čtvrtek na festivalu nezapěje britská zpěvačka Ellie Gouldingová, další mainstreamová hvězda v programu. Onemocněla a lékař jí cestu do Ostravy nedoporučil.

Byť se pak v řadě internetových diskuzí objevila různá podezření, třeba že pořadatelé takto snížili finanční náklady akce, pointa je prostá. Žádný dobrý pořadatel by to kvůli renomé a prestiži festivalu takhle neudělal, něco takového se prostě občas přihodí a v zásadě je to vždy špatná zpráva.