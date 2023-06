Kytarista Tomáš Polák z MIG 21: Léto? Čeká nás 41 koncertů

Jsme v období koncertů, hudebních festivalů. Kolik jich máte od června do září?

Otvírám kalendář a začínám počítat… Je to 41 koncertů, jsou to hudební festivaly, samostatné koncerty, soukromé akce atd.

Koncertní kalendář vzniká zhruba tak rok dopředu a je to něco, co je zcela mimo kompetence členů naší taneční, pěvecké a striptérské skupiny. Vždyť například jenom se sejít ráno v hotelu na snídani během tour nebývá pro členy souboru snadné.

A právě proto máme tým skvělých profesionálů, kteří se o nás až s rodičovskou péčí starají. Je to dvanáctičlenný tým „statečných“, vybavených excelentní trpělivostí, profesionální něhou i nevtíravou nekompromisností. Protože jen tak se MIG21 dokáže udržet v bojeschopném stavu. Buď jim za to dík.

Když je venku teplo, hrajeme raději venku, ale když se ochladí, tak zase uvnitř. Bude to tím, že všichni členové našeho souboru patří mezi teplomilné druhy a někteří dokonce mezi ty subtropické…

Spočítal/i jste někdy, kolikrát za dobu od června do září projedete Česko?

Ono je to spíš takové kroužení, křižování a mnohdy i bloudění, ale tak 15-20 tisíc km to bude a vzhledem k tomu, že Česko má na délku (západ-východ) necelých 500 km to vychází minimálně 30×… vzdušnou čarou.