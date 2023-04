RECENZE: Na Migu 21 se zpívalo, tančilo a Macháček sbíral kalhotky

To druhé se, pro upřesnění, dělo výhradně při písničce Kalhotky si sundej, jedné z řady tutovek, které Mig 21 v repertoáru má. Už s jejími prvními tóny přistálo na molu před pódiem dámské spodní prádlo hozené ze druhého balkonu, toho pro V. I. P. hosty, a jak přibývaly písni sloky, vršily se ve stejném prostoru další kusy. Slečna v brýlích k sobě gestem přivolala zpěváka Jiřího Macháčka a vtiskla mu svůj černý model přímo do dlaně. Snad aby měl mezi všemi posbíranými čestné místo.

Mig 21 si po loňských listopadových koncertech v pražském Lucerna Music Baru dal na několik měsíců pauzu a vrátil se až nyní do Fora Karlín. A bavil se tam jako na všech svých koncertech, zdárně rozptyloval publikum, a kdyby Macháček nechtěl, ani by nemusel zpívat, protože by za něj tenhle akt s přehledem obstaraly klidně jen přítomné divačky.

Jiří Macháček zpíval s nasazením, dechberoucím výkonům se však šikovně vyhýbal. Kapela hrála skvěle, náramně znělé byly vokální party. Když si s formací na pódiu spojení baskytarista Rasťo Uhrík a klávesista Matej Benko střihli na své nástroje sóla, byl to návrat do sedmdesátých let minulého století, neboť jejich výkony evokovaly zlaté časy art rocku. Upřímně řečeno to však moc nezabralo, publikum v těch momentech nejspíš tiše nabíralo síly na další zpívání.