David Gaydečka za Metronome: Lidé si u nás mohou udělat malou dovolenou

V minulosti proběhlo několik pokusů založit v Praze tradici velkého hudebního festivalu. Nepovedlo se to Planet Festivalu, Prague City Festivalu ani nikomu dalšímu. Metronomu se však zatím daří, letos se koná šestý ročník. Co jste udělali jinak?

Především jsme použili letitých zkušeností z organizování festivalu United Islands of Prague, který letos oslavil dvacet let. Za tu dobu jsme si s pražským prostředím i publikem, stejně tak lidmi, kteří za kulturou do hlavního města jezdí, už něco vyzkoušeli. Také jsme do pořádání festivalu Metronome Prague šli s velkou trpělivostí.

Důležité rovněž je, že jsme našli investora Libora Winklera, který tomu, co pro festival dělá, říká hodnotová investice. Ví, že je to záležitost delší doby, a i on je trpělivý. Průměrná doba začátku návratnosti investic do festivalu je totiž osm let.

Několik ročníků festivalu nedopadlo ekonomicky dobře. Co to pro akci znamenalo?

Jak jsem říkal, šli jsme do toho s trpělivostí a vědomím, že silná festivalová značka se buduje roky. Věděli jsme, že zpočátku budeme muset peníze investovat a v prvních letech budeme nejspíš končit v minusu. Na to jsme se připravili.

V roce 2016 jsme do festivalu investovali padesát procent nákladů, proti nimž jsme neměli příjmy. O rok později pětadvacet procent, v dalším roce deset procent, v roce 2019 pět procent. Křivky příjmů a výdajů se přibližovaly, jenže do toho přišla pandemie a ta to všechno zbrzdila. Loni jsme museli investovat zase víc a letos uvidíme. Myslím si, že na to, aby se to srovnalo, budeme potřebovat ještě dva tři roky.

Prodlužuje se doba konání festivalu, letos potrvá čtyři dny. Proč jste se tak rozhodli?

Člověk, který žije v Praze, má spoustu kulturních možností. My věříme, že se nám podaří se alespoň některým festivalovým dnem trefit do jeho volného večera, on si vybere náš program a udělá si na něj čas. Myslím, že Pražáci obvykle nechodí čtyři dny na jedno místo, na náš festival přijdou třeba jen jeden nebo dva dny.

Pro mimopražské diváky je podle nás nekomfortní přijet do Prahy na otočku, tedy jen na jeden den. Proto jim nabízíme čtyřdenní festival, přičemž, když ho spojí s pobytem v hlavním městě, mohou prožít krásné dny, třeba i něco jako malou dovolenou. Přes den si mohou užívat město, večer jít na Metronome Festival.

I z toho důvodu jsme začátek programu posunuli na pozdější čas a potáhneme ho hluboko do noci. Program na festivalu vždy končí mezi třetí a pátou hodinou ranní.

Foto: Milan Malíček , Právo David Gaydečka

Proč nenabízíte divákům ubytování ve stanovém městečku?

Zkoušeli jsme to a musím říct, že si to pár lidí oblíbilo. Tímto se jim nicméně omlouvám, protože když si další zjistili, za jak slušné ceny se dá v Praze bydlet, šli do města do lepšího.

Týkalo se to koneckonců i řady těch, kteří přijeli se stany. Postavili si je ve stanovém městečku a odjeli bydlet do Prahy. Stan pro ně byl záchytný bod pro případ, kdyby nebyli ve městě s ubytováním spokojeni. Proto jsme se rozhodli, že Metronome Prague nebude kempinkový festival.

V čem se letošní ročník festivalu zlepší?

Určitě v programu. Nabízíme osmdesát koncertů místo loňských čtyřiceti. Více na nich uspokojíme rozličné hudební zájmy lidí, trefujeme se cíleně do našich tří základních diváckých skupin.

V té první jsou lidé starší, kteří jezdí na Metronome od začátku. Ve druhé jsou lidé mladší, kteří už na nějakých koncertech u nás byli, například na Foals nebo Tomu Odellovi, a letos budou potěšeni třeba vystoupeními Aurory, Biig Piig, Holy Humberstoneovou i jinými mladšími projekty z české scény. Ve třetí skupině jsou příznivci rapu, pro které jsme program oproti loňsku posílili.

Jednou z nejčastějších výtek vůči programu festivalu je ta, že ve více dnech nabízí jména, která by byla schopna nabídnout pospolu nabitý program na jeden den. Nebylo by lepší stáhnout program festivalu do jednoho či dvou dnů?

Kdybychom to udělali, byl by to zásadní ekonomický problém. Tím pádem bychom totiž potřebovali, aby dorazilo na padesát tisíc diváků, což je pro nás zatím číslo nedosažitelné. Stejně tak bychom museli výrazně zvednout ceny vstupenek.

Navíc to není naše politika. Snažíme se o diváky co nejlépe postarat, odbavit je v klidu u vchodu i stánků s občerstvením a zajistit jim, aby se na akci nemuseli pod pódiem nepříjemně mačkat. Nechceme také za obrovské náklady postavit areál a být v něm jen jeden nebo dva dny. Nejvýhodnější by totiž bylo postavit ho na týden. Proto si myslím, že v budoucnu ještě nějaký festivalový den přibyde.

