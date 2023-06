Zaz: Od čtyř let jsem věděla, že budu zpěvačka

Lidé, kteří ten workshop dělali, sháněli zpěvačku. A já do toho šla, jako ostatně do spousty věcí předtím i potom. Víte, nikdy jsem nic nepodnikala vyloženě pro to, abych byla slavná. Jen jsem věděla, že to přijde, že se to povede. Takže když potom do mého života přišlo blues, pokračovala jsem s ním. Měnilo se to, tak jako se dodnes mění mé hudební chutě.