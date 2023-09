Dvořákova Praha: Sir András Schiff jako sólista i dirigent

András Schiff se v první části večera chopil role dirigujícího sólisty, v druhé dirigenta. Na úvod zvolil Klavírní koncert č. 1 d moll Johanna Sebastiana Bacha. Posluchačům předvedl nádherně vedené linky smyčců, křehký a zřetelný úhoz, líbezný souzvuk klavíru a doprovodných nástrojů. Schiffova hra plynula jako klidná řeka, fráze a dynamické vrcholy se do ní organicky včleňovaly.

V druhé polovině koncertu se András Schiff představil jako dirigent. Neokázalý, bez taktovky, s drobnými gesty, která výrazně nemodelují zvuk, ale jsou schopna předat orchestru představu dirigenta. Beethovenova Symfonie č. 3 Es dur Eroica je monumentálním dílem, vznešeným, hrdinským, tragickým i lyrickým. Její hudební síla se dá tesat do kamene, lze ji však i uchopit ze subjektivního pohledu tvůrce, jeho vnitřních zápasů, bolestí i světlých okamžiků. Tak ji ztvárnil Schiff a orchestr mu v tom byl chápavým partnerem.

Byla to jiná Eroica než Gardinerova nebo Karajanova, tlumenější, do sebe zahleděnější. Ve smuteční větě zvolil dirigent až extrémně pomalé tempo, jehož oprávněnost vysvitla na konci, završujícím její existenciální rozměr. Ve Scherzu zaujaly bezchybné lesní rohy, pečlivě budovaná dynamika, jemné smyčce, v závěrečné větě pak rozklenutý symfonický zvuk, na kterém se podílely jak plně znějící smyčce, tak výtečně hrající dechy. Eroica v tomto provedení přinesla krásný zážitek.

Jediné, co bylo možné postrádat, byla větší soustředěnost na detaily, které dokážou ještě více okořenit celkové provedení. Ale to už je opět otázka směřující k autentické dobové interpretaci, kdy ve hře na historické nástroje tyto jemnosti vystupují do popředí.