Dohady kolem odchodu Havlové z Divadla na Vinohradech

„Dagmar Havlová na vlastní žádost ukončila angažmá v Divadle na Vinohradech více než před rokem, takže tuto zprávu vůbec nechápu. Nikoho jsem nikdy nepřesvědčoval, ani Dagmar Havlovou, ani Viktora Preisse, když se rozhodl odejít do důchodu. S paní Havlovou jsme se tehdy jen dohodli, že bude dohrávat svou roli v inscenaci Návštěva staré dámy, ale ta skončila už před covidem, stejně jako Lev v zimě, o kterém je ve zprávě také zmínka. Nevím, co k tomu mám více říct, podle mě je to nesmysl,“ uvedl Töpfer.