Děti nic nepředstírají, říkávala Marie Poledňáková

„Práce s dětmi je strašně náročná, ale zase je svým způsobem vděčná. Když se vám podaří vybrat dítě, které bude spolupracovat a které je fajn, tak je to krásné. Děti totiž nic nepředstírají. Samozřejmě je velmi těžké skloubit herectví dospělých lidí s dětmi. Dospělí herci, kteří jsou většinou také rodiči, mi ale pomáhají. Chovají se úžasně a s dětmi to umějí. Jinak je to velký zápřah.“

„Na každé profesi je něco zajímavého, baví mě psaní, na něm je dobré, že když něco zkazíte, hodíte papír do koše. Natáčení je zase veselejší, je to zábava, ale současně strašný stres – jaké bude počasí, jestli budou děti v pořádku, zda se vejdeme do natáčecího plánu… Člověk má v sobě naštěstí ještě nějaký vnitřní motor, který ho žene dopředu, protože je to hodně vyčerpávající.“