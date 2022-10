Designérka Michaela Tomišková ze studia Dechem: Naše expozice na Designbloku je budoár s neobvyklými objekty

Na Designbloku vystavujete pravidelně. Co nového prezentujete?

Nový je konferenční stolek z růžového taveného skla, čtyřramenný lustr, oválné nástěnné objekty i vázy Konfeta. Jsou to tvary ručně foukané do forem a poté doplněné na povrchu o střípky barevného skla. Každý kus představuje originál s unikátní konstelací barev.

Instalace představuje esteticky soudržný celek interiéru, kde jsou nové produkty v rovnováze a doplňují se. Kromě obvyklých váz či svítidel prezentaci tentokrát doplňuje i skleněný stůl, mosazná knihovna, nástěnné objekty a prostorové plastiky. Celou instalaci jsme připravili ve spolupráci s kurátorkou Terezou Porybnou a její nadhled se promítl mimo jiné do toho, že expozice funguje jako celek. Je to takový dočasný budoár s neobvyklými skleněnými objekty.

DECHEM je po deseti letech existence už zavedená značka. Co je jejím rukopisem a pamatujete si na svůj první Designblok?

V DECHEM pracujeme se sklem, s jemnými barvami a jejich kombinacemi, soustředíme se na jednoduché, ale působivé tvarosloví. U svítidel klademe také důraz na funkci a detaily zpracování. Vyrábíme vše u nás v Česku. Na Designbloku jsme byli za těch deset let téměř pokaždé, letos snad poosmé. Své první instalace vidíme živě před sebou.

Všechno jsme dodělávali po nocích a potom jsme tam strávili nonstop celý týden. Tato přehlídka nás vždycky motivuje představit nové produkty co nejlépe veřejnosti i kolegům. Posouvá nás to dopředu.

S partnerem žijete, pracujete, vychováváte děti. Kdo je u vás gejzír nápadů a jak váš tvůrčí proces vypadá, když už jde takzvaně do tuhého?

Gejzír možná překvapivě nejsme ani jeden, ale role máme za ty roky už docela přirozeně rozdělené a poměrně se v tom navzájem respektujeme. Samozřejmě se nám ale do práce propisuje soukromý život více než jiným, takže potom, když to jiskří zrovna doma, tak to jiskří i ve studiu. A obráceně. Ale pořád se učíme s tím nějak pracovat.