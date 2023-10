Designer Jan Plecháč: Sklo má v sobě magii

Designblok – jak se podle vás v čase posunul?

Poprvé jsem na Designbloku vystavoval svou diplomovou práci v roce 2010. Mohu tedy zhodnotit posledních 13 let.

Na začátku to bylo něco úplně jiného. Nedokážu a ani si netroufám říct, zda je dnes více, či méně šikovných lidí. Ale viditelně se změnilo to, že ze zahraničí přijíždí stále více zajímavých lidí. A našim mladým designérům to kromě očí může otevřít i dveře do světa.

Letos jste zde představil novou kolekci váz s názvem Duše lesa. Jak se jeho hebkost a vůně může vtisknout do chladného skla?

Les je prostředí, kde se já cítím nejvíc doma, jsem tam nejšťastnější. Pokaždé, když do lesa vstoupím, cítím, jak dobře se mám. Sklo obecně vnímáme jako kubické, čisté, ohranované, hladké, striktní, rovné. Výzva byla otisknout do něho to, co je haptičtější, co má lehkost, jemnost. A myslím, že se to povedlo.

Třeba váza Fungi je inspirována výtrusnicemi hub, je efemérní, sklo se dostalo do emociální roviny. A to je nečekané. Navíc mám rád polaritu, protože si vzájemně pomáhá. Člověk, který miluje striktnost skla, si ho ve srovnání s jemností více vychutná, ocení ho. A samozřejmě naopak.

Ještě nikomu se nestalo, aby vyhrál dvě ocenění najednou. Od veřejnosti i odborné poroty. Jak to vnímáte?

Celý Moser to hezky zahřálo, zpětná reakce na kolekci byla fantastická. Vážím si názoru návštěvníků i odborné poroty ze zahraničí, ve které byly i velké osobnosti z různých odvětví designu. Když vidíte poprvé produkt, většinou hned víte, zda se to povedlo, či ne. A my měli ze všech novinek hned velkou radost. A náš pocit se na Designbloku potvrdil.

Dlouho jste jako designer pracoval v malém studiu ve dvojici, Moser je velká firma… Jak změnu po dvou letech vnímáte?

Odvaha mi nikdy nechyběla, ale ta pro mě není hybatelem. Dospěl jsem k přesvědčení, že mám co nabídnout. Moser byl velký oříšek, není to jednoduchá firma, důležitá je komunikace s lidmi.

Proto jsem dlouho na nic nespěchal, první rok jen načerpával. A ve druhém roce jsme totálně zabrali a výsledek je vidět na Designbloku. Nemá cenu nic uspěchat. Moser je tady přes 160 let, jestli to bude o půl roku dříve či později, je jedno.

Moser je vnímán jako konzervativní značka. Přizpůsobit ji dnešnímu trhu není jednoduché…

Moser je spíše tradiční značka, konzervativní jen z části. Za posledních dvacet let vznikaly velké kusy barevných skel, které jsou poměrně dramatické, a to konzervativní vůbec není. I když je tam stále linka Heritage setu, která se výborně prodává. Ale předchůdci Lukáš Jabůrek či Jiří Šuhájek Moser hodně změnili. I já jsem schválně lehce vybočil z toho, co je a není Moser.

Úspěšný refresh nápojového setu jste pojmenoval Bark…

Bark vychází z nápojového setu z roku 1913, který navrhl německý designér. Poprvé jsem ho viděl v našem muzeu. Hned se mi líbil a zaujal mě. Skleničky byly původně na nožičce, ale měl jsem z toho pocit, že je to takové moc upovídané. Proto jsem nožičky odstranil a skleničky zvětšil. Ke skleničkám jsme navíc přidali karafu na vodu. Celý set má také zespodu ikonické zlaté M. Mám radost, že se výsledek lidem líbí a nápojový set Bark slaví úspěch.

Tvorba se sklem je výjimečná, pracujete s brusiči, rytci…

Sklářství je náročné, od huti až po finál. My máme neuvěřitelně šikovné lidi, mají v tom srdce, proto to mohou dělat. A toho si cením. Brusiči mají v rukou těžké sklo. Co z toho vzniká, je naprosto neuvěřitelný. Aby se potkaly všechny brusy v jednom rohu, to se učí desítky let. A rytci jsou umělci s velkou prostorovou představivostí. Umí kreslit, rozvrhnout dokonale motivy na poměrně složité tvary.

Pro Moser jsou typické barvy…

Musím říct, že jsem si na barvy trochu zvykal. Ve své tvorbě jsem je používal zřídka. Mně je nejbližší akvamarín, proto je váza Abyss v této barvě.

Díky tomu, že je na váze asymetrický brus, vzniká spousta valérů modré. Šel jsem na to průhledově, světle.

Abyss je inspirována volným potápěním, z hlubin stoupá vzduchová bublina. Forma je založena na měkkém vyfouknutém jádru, což je dech huťmistra v kontrastu s jasným brusem. Je v tom dialog celého procesu. Je to nejtěžší věc, co se v Moseru na píšťale vytáhla. Váza má na huti 24 kg. A na páce je to kolem 100 kg. A to zvládl jeden člověk.

Co je dobrý design? Pracoval jste se dřevem, kovem. Vnímáte sklo jinak?

Design je spojení estetiky a funkce. O co mi jde navíc, je cukrování tou emocí. Nejsem průmyslový designer, pro mě je důležitá emoce. Sklo má duši, oproti jiným materiálům mi přijde velmi magické.

Sklo ve spojení s vámi… Jaké má být?