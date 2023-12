Dalibor Janda upřednostňuje pohodu, Ježíškovi nechává otevřené okno

Jestli za mnou nikdo nestojí? Samozřejmě cítím, že je mi sedmdesát, ale když ráno vstávám, tak si říkám, jestli je to možné - věk jde kolem mě zvláštním způsobem. A někdy se ptám, jestli mám ještě něco zásadního dělat, když už mám vlastně splněno - v muzice jsem dosáhl všeho, co se takříkajíc v československé republice dalo.

Takže se spíš bavím mými koníčky. V létě je to hlavně zahrada. Poslední dobu mě chytla numismatika - občas si vydražím nějakou historickou minci. Nejsem obchodník, ale dělá mi to radost.

Vytvořil jsem a vydal katalog – který tu dosud nebyl – střeleckých mincí. Je to taková moje perlička, kterou jsem se zabýval tři a půl roku. Začal jsem s tím v covidu, kdy jsme nemohli koncertovat. Zjišťoval jsem, co všechno nevím, a teď už jsem odborník. Ale vznikalo to za pomoci i mé dcery Jiřky, protože kdyby mi nepomohla s počítačem a internetem, tak to sám dohromady nedám.