Česko, země na pobřeží. Frankfurtský knižní veletrh si vybral čestného hosta

„Mořský popis středoevropské země, která leží ve vnitrozemí, upoutá pozornost a zjitří naši fantazii. Jsem zvědav, co všechno s Českou republikou ve Frankfurtu zažijeme. Těšíme se na současné české autory, jako jsou Jáchym Topol, Kateřina Tučková nebo Jaroslav Rudiš. Seznámili jsme se také s mladými spisovatelkami, které zpracovávají současná témata kritická ke společnosti. To nás ohromilo,“ řekl v úterý novinářům Juergen Boos, generální ředitel Frankfurtského knižního veletrhu.

Nadšením nešetřil ministr kultury Martin Baxa (ODS), který sdělil, že kandidaturu i potřebný rozpočet musela schválit česká vláda: „Je to skvělá zpráva. Česko uspělo v náročném procesu. Je to splněným přáním a snem, stojí za tím veliká práce a velké úsilí. Není to jen prestižní událost spojená s literárním trhem, ale je to událost celospolečenská.“