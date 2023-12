Čarostřelec. Loutkáři z plzeňské Alfy si troufli na slavnou operu

„Pro řadu z nich to je takový první dotyk s klasikou. Snažili jsme se, aby to pro ně byla navštívenka k opeře, nikoliv napodobenina opery,“ konstatuje režisér Marek Zákostelecký.

„A pro divadlo je to velká výzva. Není to jednoduchá prvoplánová muzika, bavíme se o vrcholu německého romantismu,“ upozorňuje Zákostelecký a dodává: „Jde ale také o krásný pohádkový i temně hororový příběh, který mne jako dítě okouzloval.“ Zhruba dvouhodinovou operu v Plzni scukli přibližně na polovinu. Všechny hlavní postavy i nejzásadnější árie ovšem zůstaly.

Hlavní roli Maxe musel zvládnout Josef Jelínek: „I když nejsme erudovaní operní pěvci, tak jsme do toho šli na sto šedesát procent. Chtěli jsme se to naučit, chtěli jsme, aby nám bylo rozumět. A někdo jiný než my teď musí posoudit, zda jsme se dotáhli alespoň k patičkám skutečných operních mistrů.“