Budete nám chybět, Slováci. Tragikomedie o rozdělení státu řeší staré křivdy

Silvestr a jedna velká federativní rodina. To je zázemí děje pro nový slovensko-kanadský film A máme, co jsme chtěli. Odehrává se v poslední den společného Československa, v roce 1992. V hlavních rolích se představí Boleslav Polívka, Eva Holubová, Jan Budař, Anna Šišková, Judit Pecháček, Ady Hajdu nebo Juraj Loj. Do českých kin zamíří 3. března.

Trailer A máme, co jsme chtěliVideo: Bontonfilm

Poslední večer společného státu vypadá nejprve idylicky. Jenže laskavá atmosféra jde stranou, když syn vyčte otci jeho staré hříchy a spolupráci s StB. Toho poté skolí infarkt a v nemocnici se rozhodne vyzpovídat mladému doktorovi. Rodinné setkání doma se mezitím změní v chaos, během hádek a s každou další borovičkou se dostávají na povrch nová nečekaná tajemství. Foto: B Production +1 Tragikomedie má za sebou divácky úspěšné uvedení na Slovensku a příznivé hodnocení 75 procent na Česko-slovenské filmové databázi. O tom, že by mohla u diváků uspět, svědčí už tým tvůrců. Jedním ze scenáristů filmu je i autor slovenského komediálního hitu Invalida Tomáš Dušička. Nostalgie trvá „Doteď mi vadí, že Československo už není. I když vím, že je to v mnoha ohledech užitečné a v mnoha věcech prospěšné, ale prostě mi vadí, že nejsem ten – Czechoslovakia," říká jeden z představitelů hlavních rolí Boleslav Polívka. „Atmosféra na natáčení v bratislavské vile mi velmi často připomínala atmosféru natáčení Pelíšků. Bylo to velmi rodinné, uvolněné a usměvavé. Práce na filmu byla soustředěná, ale zároveň s úsměvem, s humorem," dodal.