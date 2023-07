Bohemia JazzFest začal na Pražském hradě. Zaznělo i portugalské fado

Ochranný svaz autorský ve spolupráci s festivalem předal ocenění vítězi soutěže o nejlepší jazzovou skladbu autora do 35 let. Letos ji získal Martin Konvička za skladbu Tsumaranai. Odnesl si za to mimo jiné šek v hodnotě 40 tisíc korun na svůj další hudební rozvoj a novou tvorbu.