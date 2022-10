Bible v rozstříleném autě. Signal Festival rozsvěcí válečné vraky z Ukrajiny

Kus válečných hrůz tak nechal přenést z Ukrajiny do centra Prahy, na Mariánské náměstí. Jsou to ohořelé, vyhořelé, tanky sešrotované a rozstřílené civilní automobily, v nichž se jejich majitelé už nedokázali dostat pryč z místa, protože už jim třeba došel benzin.

Vraky budou doutnat. Stopy krve tam ale patrny nejsou. „Nechtěli jsme auta, ve kterých zemřeli lidé. Nebylo by to vhodné. V některých vidíte cihly z raketami zničených domů. V jenom kastlíku jsme našli bibli a svatý obrázek, v druhém kondom. V jednom přežilo funkční rádio,“ upřesnil spoluzakladatel studia Qubus, vedoucí Ateliéru keramiky a porcelánu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a kreativní ředitel společnosti Lasvit.

I v takových objektech dokázal ale najít kus estetiky: „Jako člověka, který pracuje s hlínou a se sklem, mě fascinovaly tóny barev z roztopených laků a skel. Jsou to různé odstíny války… Ta auta nejsou jen mementem hrůzy. Chtěl jsem ukázat reflexi doby, v níž stále tisíce lidí u nás nevěří, že se něco na Ukrajině děje. Na sociálních sítích se baví o tom, jak je to tam v pohodě, že se střílí jen na východě a na západě můžou odjet lidi na chalupu. Přitom válka se odehrává všude kolem a rakety z Ruska, jak jsme viděli tento týden, můžou dopadnout kdekoli. Tisíce dětí byly odvlečeny na převýchovu do Ruska a další tisíce jsou zabíjeny. Přitom se v Česku najde dost lidí na to, aby šli na Václavák s populisty a vykřikovali, že máme rychle udělat dohodu s Ruskem a mít levný plyn. I za cenu lidských životů.“