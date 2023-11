Ztratil jsem nad sebou kontrolu, řekl obžalovaný z vraždy přítelkyně

K partnerské rozepři s tragickými následky došlo letos 5. dubna ve večerních hodinách v rodinném domě ve Starých Smrkovicích na Jičínsku. Obžalovaný napadl poškozenou minimálně rukou, ale zřejmě i nástrčným trubkovým klíčem a zasadil ji několik desítek úderů. Přesný počet nedokázali určit ani soudní znalci.

„Poškozená v důsledku mnohočetných poranění zkolabovala a zemřela na úrazově-krvácivý šok, který se u ní rozvinul v důsledku masivního zhmoždění kůže a podkožních měkkých tkání těla s rozvojem tukové embolie plic a takzvaného crush syndromu. To vše poté, co utrpěla tupé údery do hlavy, krku, trupu a končetin,“ uvedla státní zástupkyně Lenka Faltusová, která odmítla návrh obžalovaného na dohodu o vině a trestu. Kvůli nebývalé surovosti, která skutek provázela, i kvůli účelovosti, která z prohlášení čišela.

„Nebudu s panem obžalovaným obchodovat, že pokud prohlásí vinu, budu navrhovat mírnější trest,“ vysvětlila Faltusová.

Obžalovaný vinu přiznal v dopise soudu. „Cítím se být vinen ze spáchání skutku. Doznal jsem se, ale nebylo v mém úmyslu poškozenou usmrtit. Svého konání velmi lituju,“ napsal František A.

Ovšem zcela s vinou a průběhem činu nesouhlasí, jak vyplynulo z jeho slov před trestním senátem. Přiznal údery rukou, odmítl ale rány kovovým předmětem. Některá zranění si prý družka mohla způsobit pádem na předměty.

Nešlo se ovládat

„Od počátku byl nás vztah problematický. Nebyla schopná se postarat o domácnost, malá plakala,“ vyjádřil se obžalovaný. Během jejich poslední hádky to prý byla ona, kdo po něm jako první hodila tyč. Bylo to poté, co jí řekl, že se s ní chce rozejít a ať si sbalí věci.

„Nešlo se ovládat, ty pochody jely, ztratil jsem nad sebou kontrolu. Ona najednou zkolabovala, nevěděl jsem, co se stalo. Byl jsem v šoku, vzal jsem ji do náruče, do koupelny, polil jsem jí hlavu, jestli se neprobudí. Nic. Vzal jsem ji zpět do ložnice, začal oživovat a volal jsem záchranku,“ popsal obžalovaný, co následovalo po útoku. V telefonátu operátorce tvrdil, že žena přišla domů zmlácená. To ale prý lhal, přiznal.

Jak vyplynulo z výpovědi matky poškozené na policii, její dcera obžalovaného přivedla do rodiny o Vánocích 2016, když mu bylo patnáct let. Tvrdil, že je starší, a už u nich zůstal.

„První rok jsem si na jeho chování nemohla stěžovat, i když nepracoval. Když mu bylo sedmnáct, osmnáct, donutila jsem ho, že chodil na brigády. Ale taky se začal projevovat, začal ji napadat. Zaspal třeba a nadával jí, že ho nevzbudila. Zatarasil i dveře křeslem, abych se tam nedostala,“ uvedla svědkyně a zmínila, že často viděla na dceři stopy úderů. Jednou na něj zavolala policii.

„Když nebylo po jeho, začal vyvádět. Řádil. Dcera se jednou ani nechtěla jít koupat do bazénu, jak se bála, že ji bude kontrolovat,“ konstatovala svědkyně.