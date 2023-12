Život manželů před chatou u lesa ukončily dva výstřely. Místní nechápou

„Vůbec to nechápu, on byl takový pohodář. Vyprávěl mi, že byl i deset let v Americe,“ prozradil v pátek odpoledne jeden z místních. Žena podle něho vypadala tak na 35 let a muž trochu starší. „Vídával jsem ho tady běhat, ale pak přestal, prý měl problémy s páteří. Vždycky jsme si ale popovídali,“ prozradil další z obyvatel Lhoty.