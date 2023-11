Zhrzený muž očerňoval a pronásledoval expartnerku. Byl jen smutný, zastal se ho soud

Možná až nečekané pochopení našel u soudů muž, který neunesl rozchod se svou partnerkou a pustil se pomocí lží do jejího očerňování v zaměstnání. O ženě pracující na vedoucí pozici v sociální službě tak například psal, že by mohla být nakažená virem HIV a mezi klienty by prý mohla šířit pohlavní choroby. Častoval ji také vulgárními výrazy.

Foto: Ondřej Kořínek, Novinky Ilustrační foto

Článek Soudy nakonec takřka vlídně konstatovaly, že zoufalí lidé dělají zoufalé věci, že ve zprávách bylo víc lásky a zoufalství a že muž se do budoucna jistě vyvaruje toho, aby osobní problémy řešil takovýmto stylem. Muž tak dostal trest čtyř měsíců podmíněně odložených na jeden rok za nebezpečné pronásledování a pomluvu. Návrh státní zástupkyně, aby byl muž trestán i za nebezpečné vyhrožování, u soudu neprošel. Zásadně převládá smutek, žádost o pomoc a sdělení, že bude poškozená milována. z rozsudku soudu Muž po rozchodu své bývalé partnerce mimo jiné napsal, že začne pracovat na tom, aby ji dostal z jejího pracovního místa. „Obžalovaný dvakrát kontaktoval ředitelku, kterou upozorňoval na to, že by poškozená mohla být HIV pozitivní, mohla by po klientech roznášet pohlavní nemoci, říkal, že o tom bude informovat rodiny klientů, hygienickou správu, zřizovatele, vedení a sponzory,“ napsala státní zástupkyně. „Třikrát prostřednictvím e-mailů a SMS kontaktoval zástupkyni ředitele domova, psal jí, že je poškozená ku*va a prostitutka, ku*va lásku nehledá a že je hnus, baba a děvka,“ dodala žalobkyně v odvolání, kterým se vymezila vůči prvostupňovému rozhodnutí znojemského okresního soudu. Litoval a sliboval nikdy více Ani odvolací senát brněnského krajského soudu ale neměl dojem, že by na zhrzeného muže musel pohlížet přísným zrakem, a odmítl jej trestat navíc za nebezpečné vyhrožování s tím, že pohrůžka o ztrátě zaměstnání byla ojedinělá a že se vlastně nic nestalo, neboť žena o práci nepřišla. „U obžalovaného bylo převažující to, že byl smutný, roztrpčený z toho, že poškozená ukončila vztah, sděloval jí, že ji miluje, žádal ji o pomoc, cítil bolest, zklamání, uváděl, že ji stále bude milovat. Uvedené převládá a kontrastuje to s určitými vulgarismy, které jsou popsány ve výroku rozsudku, zcela zásadně převládá smutek, roztrpčení, žádost o pomoc, sdělení, že bude poškozená milována. Obžalovaný se se situací nedokázal naprosto srovnat,“ přemítala v rozhodnutí, které mají Novinky k dispozici, předsedkyně odvolacího soudu Dana Kancírová. „Soud vzal jednoznačně v potaz to, že v komunikaci obžalovaného výrazně převažovaly zprávy vyjadřující zoufalství a lásku k poškozené. Vulgaritu a útočné správy lze glosovat úslovím, jak to uvedl soud prvního stupně, že zoufalí lidé dělají zoufalé věci. Z postojů obžalovaného u hlavního líčení bylo zřejmé, že obžalovaný skutku lituje, jednání se opakovat nebude,“ konstatovala soudkyně Kancírová. Muž navíc sám uvedl, že v době rozchodu byl ve špatném psychickém rozpoložení, a proto v jeho zaměstnání přešel na méně výhodný post, čímž se vlastně sám potrestal, neboť přišel o peníze. Pomlouval sousedku. Dostal podmínku