Žháři z Vítkova chtějí domů na podmínku

Všichni čtyři pachatelé žhářského útoku si odpykávají za pokus o několikanásobnou vraždu výjimečné tresty. Zatímco David Vaculík a Jaromír Lukeš dostali 22 let, jejich komplicové Václav Cojocaru a Ivo Müller vyvázli s tresty v délce 20 let. A právě u nich teď uplynula doba dvou třetin trestu, po které si můžou požádat o podmínečné propuštění.

Pravomocný rozsudek byl sice vynesen v březnu 2011, ale do lhůty se počítá i doba strávená ve vazbě.

„Ti dva posílají dohromady asi tři tisíce korun měsíčně, Lukeš posílá 150 korun nebo dvě stovky. Jediný, kdo neposlal nic, je Vaculík,“ řekla Právu maminka popálené Natálky Anna Siváková, která s propuštěním nikoho z odsouzených nesouhlasí. „Natálka trpí a bude trpět do smrti a ti, kteří jí to udělali, mají jít na svobodu a žít normální život? Nesouhlasím, třináct let je málo,“ dodala.