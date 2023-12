Zfetovaný muž si půjčil auto, pak se řítil Brnem a zabil spolujezdkyni. U soudu chtěl podmínku

Řidič, třiatřicetiletý Martin Kain, již dříve odsouzený za přechovávání drog, měl totiž alespoň podle své obhajoby za to, že za ženinu smrt nenese rozhodující vinu. „Poškozená zemřela až po sedmi měsících od nehody, když se v nemocnici nakazila covidem. Pokud by byla při nehodě připoutaná, byla by její zranění bagatelní, srovnatelná s těmi, co utrpěl řidič, tedy vlastně žádná,“ přemítal před odvolacím senátem mužův obhájce.