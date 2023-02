Zfetovaný muž ohrožoval nožem ženu s dítětem. Dostal podmínku

Zfetovaný muž tehdy vnikl do cizího domu v Horšovském Týně, kde ohrožoval několik lidí, a dožadoval se, aby ho odvezli do jeho bydliště. Když mu nikdo nechtěl vyhovět, vzal nůž a začal se jím bodat. Na to zareagoval majitel domu, běsnícímu muži nůž z ruky vyrazil a chytl ho do kravaty.

Krátce na to přiběhl do kuchyně manžel ženy a začal se s útočníkem o nůž přetahovat. Ten se pak ještě několikrát bodl do krku, rozbil skleněné dveře a vyběhl ven, odkud zamířil do dalšího domu v ulici. „Vnikl do prvního patra na WC, odkud oknem vyskočil na zahradu, kde zůstal do příjezdu záchranky,“ popsala státní zástupkyně.