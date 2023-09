Ženy ze Šumperska se zapojily do soutěží o večeři. Přišly o desítky tisíc

Poté, co žena vše odeslala, následoval požadavek, aby otevřela internetové bankovnictví, kde měla potvrzovat odchozí platby v řádu tisíci korun, a to taky udělala. Po chvíli se jí to zdálo divné a neznámému pachateli napsala, že chce odeslané peníze ihned vrátit zpátky na účet, nebo půjde na policii oznámit, co se stalo.