Ženě, která se dvěma promile zabila autem policistu, soud zmírnil trest

Pro Rudović podle Pařízkové hovoří i to, že trestný čin spáchala poprvé, předtím vedla řádný život, projevila lítost a poškozeným se omluvila. Pařízková také připomněla podobné případy, kdy řidiči v opilosti rovněž způsobili smrt, trest ale dostali nižší, než jaký Rudović vyměřil v září nalézací soud. „Trest byl nepřiměřeně přísný,“ podotkla Pařízková.

Na poznámky zmocněnce poškozených o nedostatku sebereflexe a o tom, že k ani jednomu hlavnímu líčení v podstatě nechodila, reagovala tím, že tak činila na doporučení svého psychiatra a lékaře. „Přála bych si vrátit čas, ale bohužel nemohu. Stalo se, co se stalo, a čas bohužel nevrátím,“ uzavřela Rudović.

Rudović v červenci 2020 nasedla do auta, přestože měla v krvi více než dvě promile alkoholu. Hned zkraje jízdy z Vyšehradu na Pankrác urazila stojícímu autu zrcátko, do dalších vozů pak narazila, ale pokračovala v cestě Prahou. Rychlost jízdy místy přesahovala 240 km/h a udržet auto v jízdním pruhu bylo nakonec nad síly řidičky.

Na frekventované ulici 5. května, v úseku, kde je povolená maximální rychlost 80 km/h a kde se podle státního zástupce řítila minimálně stodevadesátikilometrovou rychlostí, Rudović při přejíždění z levého do prostředního pruhu vrazila do zadní části policejního auta, ve kterém seděla tříčlenná osádka. Vůz tím odhodila do svodidel. Na místě zahynul 31letý policista z Moravskoslezského kraje, který v Praze pomáhal svým kolegům.