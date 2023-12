Žena tahala peníze z mladistvého ve vlaku z Mostu do Prahy. Pak ho u nádraží znásilnila

Vyhovět prosbě ženy o peníze a dát se s ní do řeči, to se stalo osudným mladistvému na cestě vlakem z Mostu do Prahy. V cílové stanici ho měla navíc zatáhnout do křoví u budovy pražského hlavního nádraží, okrást ho a znásilnit. Podezřelé hrozí až desetileté vězení.

Foto: Mapy.cz Okolí hlavního nádraží v Praze

Článek O případu ze září ve středu informoval mluvčí policie Václav Krieger. Dvaačtyřicetiletá žena pocházející z Bíliny měla ve večerních hodinách cestovat z nedalekého Mostu do Prahy vlakem, kde si podle vyšetřovatelů vyhlédla jako oběť chlapce. Jeho věk policie nezmínila, mluvčí uvedl, že se jednalo o mladistvého. „Žádala po něm nějaké drobné na cestu do Prahy. Poškozený jí věnoval 160 korun. Oba pak vystoupili v cílové stanici. V nádražní hale stíhaná chytla mládence za ruku a měla ho táhnout ven z budovy několik desítek metrů ke křoví. Ten ze strachu nic neříkal, nebránil se," popsal incident mluvčí. Chlapec se sice snažil přivolat si telefonem pomoc, žena mu to ale s křikem nedovolila. Šestnáctiletá dívka znásilnila ve výchovném ústavu mladší chovankyni „V tmavém křovinatém zákoutí se zastavili a obviněná požadovala vydání dalších peněz. I přes nesouhlas poškozeného vytáhla z jeho kapsy peněženku, o kterou se chvíli přetahovali. Ženě se podařilo vytáhnout dvě bankovky, které uschovala a odmítla je vrátit. Pak se chtěla možná revanšovat, proto podle policistů mladistvému stáhla zapnuté kalhoty a začala mu provádět masturbaci penisu," uvedl Krieger. Hoch podle policie o žádné sexuální služby nestál, jenže jak byla všude tma, a také ze strachu z fyzického napadení, se prý rozhodl, že nebude klást žádný odpor. „Po krátké době žena přestala. Mladík se opět s neúspěchem dožadoval vrácení odcizené finanční částky. Stíhaná mu ještě několikrát nabídla pohlavní styk. To poškozený pochopitelně odmítl a šel celý incident oznámit na policejní služebnu," zmínil mluvčí. Ženu policisté později vypátrali a předvolali ji k výslechu. „Pokud bude uznána vinnou, hrozí jí až desetiletý trest odnětí svobody," dodal mluvčí.