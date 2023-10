Žena se šla projít a skončila v řece Moravě. Zachránce v ní poznal sousedku

Seběhl dolů ze schodů k řece a vrhl se do vody, jemu sahala nad kolena, seniorka ale byla zmáčená celá. Rychle ji dostal na břeh. „Byla v šoku, rozrušená, nedokázala vysvětlit, jak se dostala do vody,“ vylíčil.

Drobnou seniorku pak oblékl do vlastní bundy a vynesl po zhruba dvaceti schodech na břeh, kam už mířili přivolaní záchranáři.

Žena uvedla, že se šla podívat dolů k řece, jak se ale dostala až do vody, netušila. Její věci strážníci našli asi o sto metrů dál u dalších schodů k vodě. „Morava tam teď sice není hluboká, ale proud tam je. A ve vodě jsou kameny, nevím, jak dlouho by tam ještě vydržela. Taky ji to mohlo odnést ještě dál,“ řekl strážník.