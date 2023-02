Zdivočelý strážník v Lipníku stál muži na hlavě, druhý ho kopal. Zákrok doprovázený vulgarismy zachytila kamera

Muž je viditelně malátný a neohrabaně se ožene nohou po jednom ze strážníků. Ten na to reaguje kopancem, jeho kolega současně muži silným šlápnutím přitiskne hlavu stranou do země, kde ji dlouhé sekundy drží těžkou služební obuví.

Následují další kopance ze strany strážců městského pořádku doprovázené vulgaritami nejhrubšího zrna a ponižováním bezbranného opilce, kdy mu například přikazují: „Nezkoušej to na nás, vole, co si myslíš? Lež, vole, ani se nehni!“

View this post on Instagram

Dvojice strážníků podle Malocha momentálně nepůsobí v hlídkové službě a nechodí do práce, vyhazov ale nedostali, protože se případ teprve prověřuje. K jejich věku a délce působení u městské policie uvedl, že jednomu je přes padesát a druhému do čtyřiceti let. Jeho kolegy jsou posledních pár let.