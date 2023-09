Zavinil jsem to já, řekl strojvedoucí obžalovaný z nehody vlaků na Přerovsku

Čtyřiačtyřicetiletý Šeševička, který je zároveň dopravním pilotem společnosti Smartwings, před soudem čelí obžalobě z obecného ohrožení z nedbalosti. Hrozí mu od dvou do osmi let vězení. Soud se po přijetí jeho prohlášení viny bude zabývat otázkou uložení trestu.

„Bylo to způsobem jízdy, jak jsem jel. A myšlenkou v hlavě, kterou jsem měl ohledně výluky. Uvedl jsem v omyl sám v sebe,“ uvedl dnes Šeševička.

„Je mi to líto, je to několik desítek probdělých nocí. Nejsem typ člověka, který by věci ničil, nikdy jsem podobnou nehodu neměl,“ doplnil.