Policie zastřelila řidiče, který narážel do hangáru v Mladé Boleslavi

Policisté v Mladé Boleslavi zastřelili při zásahu na letišti řidiče vozidla, které před tím mělo vrážet do hangáru a administrativní budovy. Nebezpečný pachatel se údajně do areálu vloupal, informovala agentura Aktu.cz. Policie zatím jen potvrdila, že na letišti došlo k incidentu, podrobnosti ale zatím nesdělila, chystá je do tiskové zprávy.

Foto: Aktu.cz Incident na letišti v Mladé Boleslavi