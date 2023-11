Žárlivec z Turnova sledoval manželku i přes veřejné kamery, nakonec ji zavraždil. Dostal 17 let

Sedmnáct let by měl strávit ve vězení obchodní zástupce P. B. (57) z Turnova na Semilsku. Krajský soud v Hradci Králové ho ve čtvrtek potrestal za psychické i fyzické týrání manželky, které vyvrcholilo její vraždou. Žena zemřela letos 21. února poté, co byla pobodána nožem nedaleko rodinného domu, kde rodina žila.

Žárlivec sledoval manželku i přes veřejné kamery, nakonec ji zavraždil. Dostal 17 letVideo: Žlábková, Ludmila, Novinky

Článek Obžalovaný se často opíjel a jeho chování se stále zhoršovalo. Jednou ženě rozbil mobilní telefon paličkou na maso. Jak vyplynulo z jednání u soudu, byl chorobně žárlivý. Manželku neustále hlídal, kontroloval a zakazoval jí přátelit se s jinými lidmi. Mohla ji navštěvovat jediná kamarádka, jednou za rok mohla na sraz spolužáků. „Byl schopen sledovat její pohyb i pomocí veřejných kamer. Najmul si také detektiva, protože ji podezíral, že mu je nevěrná,“ uvedl předseda trestního senátu Luboš Sovák. Týrání začalo už v roce 2014. Letos počátkem roku byl nakonec obžalovaný vykázán z domácnosti policií, později mu byl zakázán přístup do domu. A manželka podala žádost o rozvod. Na nátlak přítelkyně zasadil mladík sokyni 65 ran nožem. Dostal čtyři roky „Vadilo mu, že bydlí jinde, a měl na manželku vztek. Chtěl, aby ho vzala zpět. Ale byl připraven i na variantu, že to odmítne. Proto si vzal nůž a čekal na ni. Žena nechtěla reagovat, snažila se utíkat, tak vytáhl nůž,“ uvedl soudce Sovák ve stručném odůvodnění rozsudku. Obžalovaný u soudu vinu odmítl a nesouhlasil ani s tím, že by byl nějakým agresorem. Údajně to měl být on sám, kdo byl v rodině utiskovaný. Špatně se k němu prý chovala nejen manželka, ale i synové a tchán s tchyní. „Své nadprůměrné rozumové schopnosti využívá hlavně v konstruování falešné reality ve svůj prospěch,“ vyjádřili se soudní znalci z oboru psychologie. I vzhledem k těmto skutečnostem není podle nich výhled na jeho resocializaci příznivý. Obžalovaný se proti rozsudku odvolal, státní zástupce si ponechal lhůtu k možnému podání odvolání. Žárlivec ubodal soka před jeho pětiletou dcerou. Soud v Ostravě uložil 14 let vězení