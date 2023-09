Za vraždu souseda v Liberci dostal muž se zhoršeným zrakem 16 let

O šest let staršího muže, s nímž měl dlouhodobé spory, usmrtil Rác podle obžaloby jediným výstřelem z nelegálně držené zbraně. K činu se na policii i před soudem přiznal a soud neuvěřil verzi jeho obhájce, že střílel v rozrušení, strachu a zmatku. Rácovi hrozilo až dvacet let vězení a státní zástupkyně Věra Plšková mu navrhovala osmnáctiletý trest ve věznici se zvýšenou ostrahou.

Rác se hájil tím, že se bránil vůči sousedovi, který dělal příkoří lidem ve svém okolí. „Nebyl to hodný člověk, byl to pěkný rapl, ale tady u soudu to asi zaznít nemělo,“ řekl ve své závěrečné řeči Rác a sousedovu rodinu označil za organizovanou skupinu, která škodila okolí.