Za probodnutý krk nůžkami dostal muž 10 let. Poškozený se nezlobí

Ve druhém případě, kdy po útoku zůstal druhý z napadených s probodnutým krkem ležet na zemi, už nebylo co řešit. „Máme za to, že toto jednání bylo úmyslné, nelze hovořit o nějakém zabití,“ odmítl soudce úvahy obhajoby o překvalifikování činu z pokusu o vraždu na pokus o zabití. Hruška tak dostal trest na samé spodní hranici zákonné trestní sazby, vykonat jej má ve věznici se zvýšenou ostrahou.

„Je mi to líto, budu toho litovat do konce života. Kdybych věděl, že něco držím v ruce, tak bych neútočil,“ uvedl na závěr Hruška, který v přípravném řízení uvedl, že byl v inkriminovaný den na pohřbu, po kterém si dal asi šest nebo sedm piv. Pak jel s bratrem domů. „Pak si pamatuju, že jsem u toho kluka (poškozeného) a chtěl jsem mu pomoct,“ uvedl na policii. „Vybavuju si toho kluka, ležel tam na zemi. Bylo tam spousta krve na zemi, na něm, na mně. Nevím, jestli jsem to byl já, moc mě to mrzí,“ dodal. Později ale doplnil, že je možné, že si doma vzal nůžky, ale že si není jistý.