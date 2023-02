Krk měl probodnutý nůžkami. Útok si nepamatuje obžalovaný ani poškozený

Hruška u soudu uvedl, že k věci nemá, co by vypověděl, a odkázal na své dřívější vyjádření z přípravného řízení. Tam uvedl, že ten den byl na pohřbu, po kterém se jedlo a popíjelo. Podle svých slov mohl mít tak šest sedm piv.

„Odjel jsem s bratrem a jeho ženou domů, pak si pamatuju, že jsem u toho kluka a chtěl jsem mu pomoct,“ uvedl Hruška. „Vybavuju si toho kluka, ležel tam na zemi. Byla tam spousta krve na zemi, na něm, na mně. Nevím, jestli jsem to byl já, moc mě to mrzí,“ dodal. Později ale doplnil, že je možné, že si doma vzal nůžky, ale že si není jistý.

Příliš světla do případu nevnesl ani pobodaný. Ten zas v inkriminovaný den popíjel s kamarády, kteří ho pak doprovodili na náměstí na autobus. To je zhruba všechno, co mu utkvělo v paměti. „Popíjeli jsme s kamarády v Brandýse, před půlnocí mě doprovodili na zastávku. Pamatuju si cestu na náměstí, co se dělo tam, si už nepamatuju. Pamatuju si akorát, že mi tekla z krku krev, a pak, že jsem v sanitce,“ uvedl poškozený.