Z mrtvoly se na Českobudějovicku vyklubala bezhlavá silikonová panna

„Okamžitě jsme se mobilizovali a na místo vyjeli. Pravdou je, že jsme skutečně našli tělo bez hlavy, což by se dle prvních okolností mohlo zdát jako vystřižené z nejhorších kriminálních případů, což by rozjelo neoddiskutovatelnou vyšetřovací mašinérie, která by zřejmě plnila nejednu stránku tisku. Pravdou ale zůstává, že obsah bedny nebyl biologického původu, tělo bylo tvořeno silikonem z provenience Made in China,“ popsali kuriozní výjezd strážníci.