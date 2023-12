Vyhrožování či poplašné zprávy po útoku na fakultě pokračují i přes svátky

„Napříč republikou do současné doby řešíme více než pět desítek nejrůznějších poznatků, nejčastěji z prostředí sociálních sítí. Tyto se zpravidla týkají šíření poplašné zprávy, nebezpečného vyhrožování nebo schvalování trestného činu,“ uvedl v úterý odpoledne mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán.

Čtvrteční střelba na FF UK vyvolala v lidech vlnu solidarity s přeživšími a pozůstalými, na jejich podporu vzniklo několik sbírek. Nejvíc peněz dosud lidé darovali ve sbírce Nadačního fondu Univerzity Karlovy, zatím zhruba 44,3 milionu Kč. Do sbírky se rozhodlo přispět víc než 37 500 lidí. Posílat peníze mohou lidé také do sbírky portálu Znesnáze21, ve které se dosud vybralo asi 5,79 milionu Kč. Přispívat mohou lidé i do sbírky Masarykovy univerzity, ve které se zatím shromáždilo asi 663 000 Kč.