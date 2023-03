Vraždu Moldavana se snažil hodit na oběšeného svědka. Soud mu ale potvrdil 12 let

„Ve věci bylo zcela bezpečně prokázáno, že to byl obžalovaný Synycia, kdo v podnapilém stavu bodl poškozeného a způsobil mu poranění, která vedla k okamžité smrti poškozeného,“ zdůvodnila zamítavé rozhodnutí předsedkyně odvolacího senátu Michaela Pařízková.

Tento svědek v jediné použitelné výpovědi, a to den po incidentu, přitom vypovídal ve prospěch Synycii (byť i z té výpovědi vyplynulo, že to byl právě Synycia, kdo vraždil).

V jednu chvíli nicméně podle verdiktu vytáhl na Moldavana 33,5 cm dlouhý nůž a zasadil mu ránu do oblasti levého prsa. Muž na místě zemřel.

Synycia popřel, že by měl s útokem cokoliv společného, byl to prý naopak on, kdo pomáhal zastavit krvácení.