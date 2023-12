Vraha z Klánovického lesa zatím neznáme, děláme, co můžeme, přiznala policie

„Jakékoliv podrobnosti, byť by se nyní mohlo jejich sdělení jevit jako nezávadné, by mohly v budoucnu například způsobit zmaření jiného důležitého důkazu, který nyní nemusí být orgánům činným v trestním řízení znám,“ sdělil ve středu mluvčí v prohlášení zveřejněném na webu .

Mluvčí narážel také na práci s důkazy a se svědky. „Pokud by tedy nyní orgány činné v trestním řízení některé informace potvrdily jako správné a jiné vyvrátily, nebylo by možné v konečném důsledku určit, zda například svědek vypovídá pravdivě o tom, co svými smysly skutečně vnímal, nebo tlumočí pouze informace, s kterými se seznámil ve sdělovacích prostředcích,“ zmínil.