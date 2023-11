V Praze někdo strhal ze zdi židovského hřbitova fotky lidí unesených teroristy do Gazy

Podle Günsbergera přijeli podporovatelé Hamásu do ulice dvěma vozidly s vlajkou teroristické organizace na střeše.

Na plakátech byly fotky lidí, které unesl jako rukojmí Hamás do Pásma Gazy po brutálním útoku na účastníky hudebního festivalu a kibuce ve Státě Izrael ráno 7. října. Z informací na sociálních sítí vyplývá, že v pátek byly plakáty na zdi znovu vylepené.

Strhávání plakátků s fotografiemi unesených izraelských dětí je časté ve městech západní Evropy i USA. Většinou to dělají Arabové, muslimové nebo stoupenci extrémně levicové ideologie, kteří v poslední době zastávají otevřeně antisemitské postoje.

Pokud by se potvrdila informace o vlajce Hamásu, který je na seznamu teroristických organizací EU, jednalo by se o trestný čin podpory a propagace terorismu, za který hrozí tři až dvanáct let vězení.