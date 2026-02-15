Hlavní obsah

V Lubné na Svitavsku hořel kulturní dům s tělocvičnou. Škoda je za pět milionů

Blanka Freiwilligová

Přibližně pětimilionovou škodu způsobil požár víceúčelového centra Skalka v Lubné na Svitavsku. Hořelo v sále, který je využíván pro kulturní akce, podle všeho kvůli závadě na elektrospotřebiči. Škoda je odhadnuta zhruba na 5 milionů korun. Vyšetřování požáru pokračuje.

Foto: obec Lubná

Hořelo v sále centra Skalka.

Článek

Požár byl nahlášen v sobotu 14. února v 7 hodin ráno, uhašen byl zanedlouho, nicméně až do odpoledních hodin hasiči rozebírali zasažené části objektu kvůli skrytým ohniskům požáru.

„Hořelo v hlavním sále, nejvíc v části u pódia. Cizí zavinění bylo vyloučeno, podezření je na závadu elektrospotřebiče. Další vyšetřování příčin požáru bude ještě pokračovat,“ uvedl zastupující mluvčí hasičů Pardubického kraje Miroslav Polák.

Nejvíc byla zasažena stropní a střešní konstrukce centra, v jehož prostorách je nejen sál, ale i galerie či fitness centrum.

„Požárem byla nejvíce zasažena tělocvična, dále přilehlé chodby, galerie, vestibul a fitness centrum. Výše škod zatím není vyčíslena, avšak předpokládá se, že se bude pohybovat v řádech milionů korun,“ uvedl na webových stránkách obce starosta Josef Chadima (Nezávislí) s tím, že celý objekt Skalky zůstane až do odvolání uzavřen.

Foto: obec Lubná

Poničený interiér centra Skalka po požáru.

