V kauze vytunelované záložny MSD s miliardovou škodou uložil soud sedm až devět let vězení

Článek
Předseda představenstva MSD Petr Jánský a členové představenstva Daniel Tureček a Jan Zavřel podle soudu v letech 2012 a 2013 jednali se záměrem vyvést vklady členů záložny ve prospěch dalších lidí. Družstvo tunelovali prostřednictvím fingovaných úvěrů, které sami schvalovali. Nezjišťovali schopnost žadatelů splácet úvěr a realizovat podnikatelský záměr a opírali se o úmyslně nepravdivé znalecké posudky.
K penězům MSD se tak dostávaly firmy bez historie, za něž jednali lidé v pozici tzv. bílých koňů dosazení Janem Vinšem. Finanční prostředky ze záložny pak přes tyto firmy putovaly do Hongkongu, kam je podle soudu odesílal podnikatel Petr Koltok.
Trojice manažerů si má shodně odpykat osm let vězení. O rok více uložil pražský městský soud Koltokovi, Vinš dostal sedmileté odnětí svobody. Podle verdiktu se všichni muži dopustili účasti na organizované zločinecké skupině a úvěrového podvodu v její prospěch; Koltok s Vinšem pak také praní špinavých peněz. Rozsudek zabral obžalovaným zajištěné nemovitosti a peníze.
Soud se případem zabýval už podruhé, původní předsedkyně senátu mezitím odešla do důchodu. Napoprvé uložila v roce 2019 Jánskému a Zavřelovi pětileté a Turečkovi šestileté vězení a všem také pětileté zákazy činnosti. Manažery uznala vinnými z porušení povinnosti při správě cizího majetku. Vinš dostal sedm let odnětí svobody, Koltok pak v samostatném procesu 7,5 roku. Odvolací senát ale dospěl k závěru, že muži se dopustili závažnějších trestných činů.
Pravomocně už byli dříve odsouzeni tzv. bílí koně – většina z nich dostala nepodmíněné tresty od tří do sedmi let vězení. Předloni pak Národní centrála proti organizovanému zločinu informovala o tom, že v kauze MSD obvinila dalších 16 lidí. Tito zástupci či podílníci MSD podle ní způsobili zkrachovalé záložně škodu zhruba 4,5 miliardy korun, když napomáhali uzavírat úvěrové smlouvy s nápadně nevýhodnými podmínkami pro družstvo.
Na podezřelé toky peněz v MSD upozornil policii Finanční analytický útvar ministerstva financí. Státní zastupitelství družstvu na jaře 2013 zablokovalo všechny peníze. Česká národní banka mu poté odebrala licenci a soud poslal záložnu, která tehdy měla zhruba 14 000 členů, do konkurzu.