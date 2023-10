V kauze Bečva padne rozsudek v pondělí

Poslední dva dny soud vyslechl závěrečné návrhy státního zástupce, obhájce i obžalovaného Oldřicha Havelky, ředitele rožnovské společnosti Energoaqua, která v Rožnově provozuje čistírnu odpadních vod. Právě z té se podle obžaloby dostala voda silně kontaminovaná kyanidem do řeky Bečvy, a to třináctikilometrovým kanálem vyúsťujícím do řeky u Valašského Meziříčí. Podle státního zástupce řeku otrávily kyanidy a šestimocný chrom.