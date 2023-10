Hazard s kyanidem, který nevyšel, míní žalobce o otravě Bečvy

Důkazní situaci ztížilo, že v den otravy nebyly odebrány vzorky od podezřelých výustí do řeky.

„Výustí je nejméně třicet a z kolika byly v den havárie 20. září 2020 odebrány vzorky? Ze žádné. A v dalších dnech? Jen ze dvou z třiceti. V důsledku tohoto šokujícího přístupu orgánů státní správy nemůžeme vědět, kdo a který subjekt tato fatální poškození životního prostředí způsobil a odpovídá za úhyn ryb, ke kterému došlo. Co víme, je to, že to nebyly osoby, které tu v procesním řízení stojí mezi obžalovanými,“ je přesvědčený Havelkův obhájce Jiří Obluk.