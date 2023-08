V České Lípě hořel panelák. Na vině mohli být potkani

Podíl na požáru mohli mít podle policejní mluvčí i přemnožení potkani. Ti, pokud mohou, pronikají i do rozvodných skříní a nahlodávají tam kabely. Správci domů by se měli podle Balákové na základě této zkušenosti přesvědčit o tom, zda mají hlodavci do elektrorozvodné skříně přístup a pokud ano, měli by jim v tom zabránit. „Ochrana nájemníků i jejich majetku před požárem, který může v domě vzniknout vlivem zásahu potkanů, za to jistě stojí,“ dodala policejní mluvčí.