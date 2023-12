V boudě u školy na Brněnsku měl tuny bílého fosforu. Bylo to bezpečné, hájil se u soudu

„Poradil jsem se s kamarádem z univerzity a ten mi řekl, že je to sice nebezpečná látka, ale také obrovsky cenná surovina. Dalo se to do plastových sudů, zalilo se to vodou a po uzavření byl sud hermeticky uzavřen. Uskladnili jsme to v ohraničeném prostoru, v přístřešku. Nesvítilo na to slunce. Bylo to děláno s nejlepší myšlenkou, kterou propaguje i Evropská unie, tedy že odpady jsou zdroje,“ vypověděl před soudem Jaroš s tím, že měl v plánu látku zobchodovat například na výrobu hnojiva.