Úspěch hned při prvním nasazení. Pes Bruno vypátral v České Lípě hledaného muže

Nové koště dobře mete. Tohle rčení by se dobře hodilo na Bruna, dvouapůlletého služebního psa českolipských policistů. Na podzim úspěšně složil zkoušky potřebné pro plné zařazení do služby a 18. prosince už byl se svým psovodem nasazen do první akce. Pátrání po hledaném muži málem skončilo neúspěšně, nebýt Brunova nasazení a čenichu.

Foto: Policie ČR Českolipský psovod Michal Byrtus a služební pes Bruno v akci